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  3. 09 Nisan 2018 11:23

Erzincan'dan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı

Erzincan'da bulunan patlayıcı maddenin imhası sırasında bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı.

Erzincan'dan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
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Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, tespit edilen patlayıcı maddenin imhası sırasında bir uzman çavuşun şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca Kemaliye ilçesi Sandıklı Mahallesi'nde bulunan Karanlık Kanyon içerisindeki kullanılmayan tünellerin birinde patlayıcı madde tespit edilmiştir. Olay yerinde yapılan incelemede, 100 kilogram dinamit lokumu, 8 bin 900 adet tahrip kapsülü, 8 bin 500 metre saniyeli fitil ile 530 adet elektrikli kapsül bulunduğu tespit edilmiştir. 9 Nisan 2018 günü saat 09.15 sıralarında patlayıcı maddelerin imhası esnasında erken ateşlemeden dolayı bir jandarma görevlimiz kazaen şehit olmuştur. Bir jandarma görevlimiz ise patlamadan dolayı hafif şekilde yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin yakınları başta olmak üzere tüm milletimize baş sağlığı, yaralı askerimize de acil şifalar diliyoruz."

 

 

İHA

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