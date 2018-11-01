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  3. 01 Kasım 2018 01:46

Erzurum'da ele geçirildi ! Bir damlası bile ölümcül...

Erzurum’da jandarma ekiplerinin düzenledikleri operasyonda 500 tüpe yakın Kobra yılanı zehri ele geçirildi.

Erzurum'da ele geçirildi ! Bir damlası bile ölümcül...
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbarı değerlendirip, operasyon düzenledi. Bir iş yeri ve kısa süreli takibin ardından durdurulan araçta yapılan aramada toplamda 500 tüpe yakın Kobra yılanı zehri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kobra zehrinin küçük bir damlasının, 8 saniyede bir fili öldürebilecek tesire sahip olduğu belirtilerek kimyasal silahtan kozmetiğe, sağlıktan spora kadar birçok alanda kullanıldığı öğrenildi.

Türkiye’de yasal olarak tüketilen miktarının yıllık bir litre civarında olduğu kaydedildi.



İHA

kobra yılanı , erzurum
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