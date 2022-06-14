Eski HDP milletvekili gözaltına alındı
25. dönem HDP İstanbul Milletvekili Turgut Öker, Ankara'da gözaltına alındı.
Adıyaman 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında aranma kararı bulunan Öker'in Çankaya'da gözaltına alındığı öğrenildi.
Öker, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.
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