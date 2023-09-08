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Eski milletvekili Barış Atay, oyunculuğa geri dönüş sinyali

Eski milletvekili Barış Atay, oyunculuğa geri dönüş sinyali
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Eski TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, ara verdiği oyunculuk ve yönetmenlik kariyerine geri dönüş sinyali verdi.

14 Mayıs seçimlerinde TİP'ten Antalya 2. sıra milletvekilli adayı olan eski milletvekili Barış Atay, oyunculuk ve yönetmenliğe geri dönüyor.

GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ
Sosyal medya hesabından kendi yazdığı “İntihar Şovu” adlı tiyatro oyununun senaryo görselini paylaşan ve “Çok az kaldı. Bilerek, bilmeyerek kelimelerin dökülmesine yardımcı olan herkese, her şeye selam olsun” notunu düşen Atay’ın bu paylaşımı merak uyandırdı.

Etiketler barış atay oyunculuk milletvekili
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