  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
Güncelleme:

Eski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, KOAH tedavisi gördüğü Çam Sakura Hastanesi’nde bu sabah hayatını kaybetti.

Bir sürdir solunum yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Eymür'ün, geçtiğimiz günlerde entübe edildiği ve bilincinin kapalı olduğu bildirilmişti.

Mehmet Eymür kimdir?

1943 yılında İstanbul doğumlu Mehmet Eymür, 1970'lerde, THKP-C üyesi Ulaş Bardakçı'nın İstanbul'da, Mahir Çayan ve arkadaşlarının Kızıldere'de etkisiz hale getirildiği operasyonlarda görev aldı.

1983 yılında, yeni kurulan MİT Kaçakçılık Şubesi'nin başına müdür olarak atanan Mehmet Eymür, Emniyet Kaçakçılık ve Harekât Dairesi Başkanı Atilla Aytek ile birlikte ünlü ‘Babalar Operasyonu'na imza attı.

Silah kaçakçılığına yönelik çalışmalar yaptı ve çeşitli uluslararası operasyonlarda yer alan Mehmet Eymür’ün 1988'de, eski Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ, Ünal Erkan ve Mehmet Ağar'ı hedef alan bir MİT raporu hazırladıktan sonra kurumdan ayrıldı.

Kısa bir süre sonra MİT'e geri döndü ve 1995'te Kontrterör Daire Başkanı olarak görev yapmaya başladı.

1997 yılında Washington'a gönderildi ve bir yıl sonra merkeze çağrıldı.

MİT'ten ayrıldıktan sonra, Şeker Fabrikası'na atandı ve bu atamaya karşı dava açtı.

Emekli olup ABD'ye taşındı ve "atin.org" isimli bir internet sitesi kurdu. 2002'de Türkiye'ye döndükten sonra Ergenekon operasyonları sırasında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Eymür, 81 yaşında İstanbul’da hayata gözlerini yumdu.

Etiketler Mehmet Eymür mit vefat etti hayatını kaybetti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meksika'nın ''uzaylı cesetleri''nin gizemi çözüldü Meksika'nın ''uzaylı cesetleri''nin gizemi çözüldü Şehit Müslüm Özdemir'in ailesi depremzede çıktı, aileye acı haber çadırda verildi.. Şehit Müslüm Özdemir'in ailesi depremzede çıktı, aileye acı haber çadırda verildi.. Suriyeli çocuğa işkence ve cinsel istismar iddiası Suriyeli çocuğa işkence ve cinsel istismar iddiası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10 aracın karıştığı 3 kaza: 3 yaralı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10 aracın karıştığı 3 kaza: 3 yaralı Sosyal medyada şehit paylaşımı operasyonu Sosyal medyada şehit paylaşımı operasyonu Sokakta yetişiyor, kimse yüzüne bakmıyor ama o Türkiye'nin ''bedava'' lezzeti Sokakta yetişiyor, kimse yüzüne bakmıyor ama o Türkiye'nin ''bedava'' lezzeti 8 yaşındaki çocuk ailesini ölümden kurtardı 8 yaşındaki çocuk ailesini ölümden kurtardı 9 şehit verdiğimiz hain saldırı nasıl gerçekleşti ? 9 şehit verdiğimiz hain saldırı nasıl gerçekleşti ? Kademeli emeklilikte kim kaç yaşında emekli olacak ? Kademeli emeklilikte kim kaç yaşında emekli olacak ? Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı