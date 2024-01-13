Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Eski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, KOAH tedavisi gördüğü Çam Sakura Hastanesi’nde bu sabah hayatını kaybetti.

Bir sürdir solunum yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Eymür'ün, geçtiğimiz günlerde entübe edildiği ve bilincinin kapalı olduğu bildirilmişti.

Mehmet Eymür kimdir?

1943 yılında İstanbul doğumlu Mehmet Eymür, 1970'lerde, THKP-C üyesi Ulaş Bardakçı'nın İstanbul'da, Mahir Çayan ve arkadaşlarının Kızıldere'de etkisiz hale getirildiği operasyonlarda görev aldı.

1983 yılında, yeni kurulan MİT Kaçakçılık Şubesi'nin başına müdür olarak atanan Mehmet Eymür, Emniyet Kaçakçılık ve Harekât Dairesi Başkanı Atilla Aytek ile birlikte ünlü ‘Babalar Operasyonu'na imza attı.

Silah kaçakçılığına yönelik çalışmalar yaptı ve çeşitli uluslararası operasyonlarda yer alan Mehmet Eymür’ün 1988'de, eski Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ, Ünal Erkan ve Mehmet Ağar'ı hedef alan bir MİT raporu hazırladıktan sonra kurumdan ayrıldı.

Kısa bir süre sonra MİT'e geri döndü ve 1995'te Kontrterör Daire Başkanı olarak görev yapmaya başladı.

1997 yılında Washington'a gönderildi ve bir yıl sonra merkeze çağrıldı.

MİT'ten ayrıldıktan sonra, Şeker Fabrikası'na atandı ve bu atamaya karşı dava açtı.

Emekli olup ABD'ye taşındı ve "atin.org" isimli bir internet sitesi kurdu. 2002'de Türkiye'ye döndükten sonra Ergenekon operasyonları sırasında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Eymür, 81 yaşında İstanbul’da hayata gözlerini yumdu.