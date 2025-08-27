  1. Anasayfa
Eski MKE Başkanı ''casusluk'' suçlamasıyla tutuklandı

Eski MKE Başkanı ''casusluk'' suçlamasıyla tutuklandı
Güncelleme:

Eski Makine ve Kimya Endüstrisi yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan, casusluk suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilerek 24 Ağustos'ta Ankara'da gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadesi alınan İsmet Sayhan, ‘Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma’ suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

DHA

