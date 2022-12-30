Eski tip ehliyet sahiplerine iyi haber

"31 Aralık 2022'de sona erecek" denip, son dakikada süre uzatımı yapılanlara eski tip ehliyetler de dahil oldu. İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyeti olan vatandaşlar için yeni bir duyuru yaptı.

Eski tip ehliyeti olan vatandaşların 31 Aralık tarihine kadar ehliyetlerini değiştirmeleri gerekiyordu. Bakanlık o vatandaşları sevindirecek bir duyuruda bulundu. Alınan karara göre eski ehliyetlerde kullanım süresi uzatıldı.

Eski tip ehliyeti olan vatandaşların ehliyetlerini değiştirmesi gerekiyordu. İçişleri 31 Aralık 2022 itibariyle eski tip ehliyetler kullanılamayacaktı. Bakanlık tarafından yeni duyuruya göre eski tip ehliyetler 2 yıl daha kullanılabilecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımız tarafından 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı. Genel Müdürlüğün açıklamasında, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerektiği ve bu sürenin Bakanlığımızca uzatılabileceği belirtildi. Türkiye ve dünyada 2020-2022'de salgın nedeniyle vatandaşların yeni tip sürücü belgeleri için müracaat edemedikleri ifade edilen açıklamada, nüfus müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresinin 31 Aralık 2022'den itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı bilgisi verildi.