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Eskişehir'de ''Kafes'' operasyonu: 25 gözaltı

Eskişehir'de ''Kafes'' operasyonu: 25 gözaltı
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Eskişehir'de eğlence mekanlarına sözde koruma ve güvenlik hizmeti sağlayarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli, gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eğlence mekanlarında sözde koruma ve güvenlik hizmeti sağlayarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen yönelik şüphelilere 'Kafes' adlı operasyon düzenledi. 175 personelin katıldığı operasyonda, 25 şüpheli evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 72 fişek, 2 pala, 6 tabanca şarjörü ve bıçak ele geçirildi. Şüphelilerin 'kasten yaralama', 'tehdit', 'ateşli silahlar kanuna muhalefet', 'mala zarar verme', 'hakaret', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi. Şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da "İlimizde eğlence mekanlarında sözde koruma ve güvenlik hizmeti sağlama adı altında vatandaşlarımızın huzurunu bozan, kurdukları organize suç örgütüyle yasa dışı yöntemler kullanarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 25 şüpheliye yönelik Özel Harekat destekli yaklaşık 175 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. Soruşturma sürüyor. 

DHA

Etiketler eskişehir kafes suç örgütü koruma güvenlik
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