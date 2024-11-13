Etki ajanlığı yasası geri çekildi

Kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak bilinen kanun teklifi geri çekildi. Teklifin yeniden düzenlenerek TBMM'ye yeniden gönderileceği öğrenildi.

AK Parti iktidarının hazırladığı ve kamuoyunda büyük tepki çeken etki ajanlığı yasa teklifi geri çekildi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kamuoyunda etki ajanlığı olarak bilinen kanun teklifinin geri çekildiğini duyurdu, Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi” dedi.

Türk Ceza Kanunu’ndaki (TCK) “casusluk” suçunun kapsamını genişleten ve kamuoyunda “etki ajanlığı” olarak bilinen düzenlemenin de içinde yer aldığı Noterlik Yasa Teklifi, bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecekti.

Ancak yasa teklifi son dakikada yeniden düzenlenmek üzere geri çekildi.

Etki ajanlığı yasası tartışmaları

Toplamda 23 maddeden oluşan yasa teklifinin, “etki ajanlığı” düzenlemesi olarak nitelendirilen, TCK’nın “Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk” bölümüne, “Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme” başlığıyla yeni suç tanımı ekleyen 16’ıncı maddesi tartışma konusu. AK Parti düzenlemenin “yeni tip casuslukla mücadele” için gerekli olduğunu savunuyor. Muhalefet ve basın meslek örgütleri ise düzenlemeyi, “muğlak ifadeler içerdiği için cadı avına dönüşebileceği” endişeyle eleştiriyor. CHP, teklifin Meclis’ten aynen geçmesi halinde Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusu yapmaya hazırlanıyor.