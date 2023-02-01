Euro ve altın gerilmiş yay gibi, Dolar barajda!

ABD Merkez Bankası FED'in bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasalardaki hareketlilik sürüyor. Dolar barajda, Euro ve altın yine kritik seviyede... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Bugün ABD Merkez Bankası'ndan gelecek (Fed) faiz kararları öncesi çalkantılı bir haftaya başlayan döviz ve değerli metaller yine kritik seviyede.

Yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını beklediği bir dönemde, dolar/TL tarihi zirvesine yakın seyrederken; dolar endeksi ise dördüncü aylık kaybına hazırlanıyor. Bugünkü Fed ve perşembe günkü İngiltere Merkez Bankası ile Avrupa Merkez Bankası faiz kararları öncesinde döviz piyasası durgun seyrediyor. Ancak döviz piyasalarındaki bu durgunluk dolara bir miktar destek sağlıyor.

Küresel piyasalar Fed'den gelecek faiz kararı ve mesajları bekliyor. Küresel enflasyon sorunu piyasalar için büyük engel oluşturuyor. ABD'de ise enflasyon son iki aydır düşüş eğilimi gösteriyor. Buna paralel olarak Fed'den faiz artırım hızının yavaşlatılması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın güvercin mesajlar vermesi bekleniyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dışında İngiltere Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın ise perşembe günü faiz oranlarını 50 baz puan artırması bekleniyor. Fed'e göre daha agresif bir politika benimseyen bu iki merkez bankasının faiz kararı da küresel piyasalar tarafından yakından takip edilen gelişmeler olacak.

Türk Lirası'nın (TL) yaşadığı tarihi değer kaybı ve döviz kurundaki istikrarsızlık yeni yılda da sürmeye devam ediyor. Anlık değişimler nedeniyle vatandaşın gözünü ayırmadığı dolar ve euroda yukarı yönlü seyir, haftanın üçüncü iş gününde de sürüyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,80 TL'den başlayan Dolar 18,81 TL'den,

20,44 TL'den başlayan Euro 20,48 TL'den,

23,17 TL'den başlayan Sterlin 23,17 TL'den,

14,43 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,48 TL'den işlem görüyor.

Dün serbest piyasada Dolar 18,80 TL, Euro 20,40 TL, Sterlin 23,18 TL, Japon Yeni ise 14,48 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Güne 1.926 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.924 Dolar'dan,

1.164 TL'den başlayan Gram altın 1.164 TL'den,

1.872 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.872 TL'den,

7.705 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.702 TL'den,

14,32 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,20 TL'den fiyatlanıyor.

Dün Ons altın 1.925 Dolar'dan, Gram altın 1.164 TL'den, çeyrek altın 1.871 TL'den, Cumhuriyet altını 7.699 TL'den, gram gümüş ise 14,30 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu. Kripto paralar şimdi bir yukarı, bir aşağı çalkantılı bir seyirle devam ediyor.

Güne 23 bin 150 Dolar'dan başlayan Bitcoin 22 bin 982 Dolar'dan,

1.583 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.573 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 85,74 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 85,41 Dolar'dan işlem görüyor.