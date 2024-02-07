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Ev sahibinden kiracıya tehdit: Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık

Ev sahibinden kiracıya tehdit: Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık
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İstanbul Pendik'te meydana gelen olayda dükkan sahibi yüzde 500 zammı kabul etmeyen kiracısını tehdit etti.

Pendik’te dükkan sahibi ile kiracısı arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Dükkan sahibi, kiracısını "Eşinin dul kalmasını, çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık" diyerek tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay Pendik’te geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre Ertuğrulgazi Mahallesinde dükkan sahibi ile kiracısı arasında anlaşmazlık yaşandı. Kiracı, mevcutta 10 bin TL olan kirasının yüzde 50 zam yapılarak 15 bin TL olmasını istedi. Dükkan sahibi, kirasının 50 bin TL olmasını aksi takdirde kiracısının çıkmasını istedi.

Dükkan sahibi ile kiracı arasında tartışma çıktı. Kiracısını çıkarmak isteyen dükkan sahibi tehditlerde bulunarak “Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık. Çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık” dedi. İkili arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etiketler ev sahibi kiracı tehdit zam
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