Evde bakım yardımı hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile verilen bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacı ile bu ay toplam 1 milyar 885 milyon lira evde bakım yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yapmış olduğu yazılı açıklamada, aileleri yanında kalan engelli kişilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleri ile destek olduklarını ifade etti.

Yanık, engelli kişilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesi ile birlikte 2006 yılında başlatılan 'evde bakım yardımı' ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayanların desteklendiğini kaydetti.

"BU AY 565 BİN VATANDAŞ YARARLANIYOR"

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 3 bin 336 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, şöyle devam etti:

"Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 885 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 565 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlamak olduğunu da vurgulamak isterim."