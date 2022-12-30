EYT anketi açıklandı: İşte memnuniyet oranı

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yaş şartının kaldırılmasını vatandaşlara sordu. Yaş şartının kaldırılmasından memnun olduğunu söyleyenlerin yüzdesi 58.6'yı bulurken, "Hayır, memnun değilim" diyenlerin yüzdesi 25.3 ve "Fikrim yok/Cevap yok" diyenler ise yüzde 16.1'de kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yaş şartının sınırının olmadığını açıkladı. Bu gelişmenin hemen ardından ASAL Araştırma, EYT düzenlemesinde yaş şartının kaldırılmasını vatandaşlara sordu.

ARAŞTIRMA 26 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Araştırma; 29-30 Aralık 2022 tarihleri arasında Türkiye genelinde NUTS-1 sistemine göre İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Kayseri, İzmir, Diyarbakır, Adana, Samsun, Konya, Antalya, Gaziantep, Erzurum, Mardin, Hatay, Zonguldak, Manisa, Aydın, Malatya, Van, Balıkesir, Trabzon, Kırıkkale, Giresun, Tekirdağ ve Ağrı dahil 26 ilde 18 yaş ve üzeri 1.513 kişiyle telefon yöntemiyle gerçekleştirildi.

KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA MEMNUNİYET YÜZDE 69.8

Katılımcılara "Hükümetin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yaş şartını kaldırmasından memnun musunuz?" diye soruldu. Katılımcıların yüzde 58.6'sı "Evet" yanıtını verdi. Yüzde 25.3'ü ise "Hayır" dedi. "Fikrim yok/Cevap yok" diyenler ise yüzde 16.1'de kaldı. "Fikrim yok/Cevap yok" diyenler orantısal olarak dağıtıldığında EYT'den "Memnuniyet" yüzde 69.8 , "Memnun olmayanlar" ise yüzde 30.2 olarak çıktı.

AK PARTİLİ SEÇMENİN YÜZDE 83.5'i MEMNUN

Siyasi tercihlerine göre dağılımında ise AK Partililerin yüzde 83.5'inin, MHP'lilerin ise yüzde 79.4'ünün açıklanan EYT düzenlemesinde yaş sınırının olmamasından memnun olduğu saptandı. İYİ Parti'li seçmenin yüzde 50.6'sı, HDP'li seçmenin yüzde 46.3'ü ve CHP'li seçmenin ise yüzde 45.2'si EYT düzenlemesinden memnun olduğunu belirtti.

CHP'Lİ SEÇMENLERİN YÜZDE 38.9'U MEMNUN DEĞİL

Seçmene göre dağılımda 'EYT düzenlenmesinden yaş sınırının kaldırılmasından' memnun olmayanlara bakıldığında ilk sırada yüzde 38.9 ile CHP'li seçmen yer aldı. Onu yüzde 34.5 ile HDP'li seçmen, yüzde 30.4 ile İYİ Parti'li seçmen izledi. Diğer seçmenlerin yüzde 33.4'ü ise Hükümetin EYT düzenlemesinde yaş şartını kaldıracağı açıklamasından memnun olmadığını ifade etti.

EN ÇOK 45-54 YAŞ ARALIĞI MEMNUN

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Başkanı Adem Belede, EYT düzenlemesinin memnuniyetine ilişkin çıkan sonuçları şöyle değerlendirdi: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti. Bu açıklamanın özellikle şartları tutan vatandaşlarda büyük bir memnuniyet oluşturduğunu ve beklentilerini karşıladığını araştırmamızdan saptadık. Araştırmamıza katılanlardan 45-54 yaş aralığında serbest meslek, işçi, çiftçi, esnaf, sanatkar ve ev hanımlarında ise diğer meslek ve yaş gruplarına göre daha yüksek bir oranda memnunuz diyenler bulgusuna ulaştık. Hükümetin son zamanlarda gerek 23 yıllık EYT sorununu çözmesi, 1 milyon 392 öğrencinin 27 milyar TL tutarındaki KYK borcunu silmesi, 3600 Ek Gösterge, TOGG, Asgari ücreti 8500 lira olarak açıklaması, doğalgaz rezervi, sözleşmelilere kadro verileceğini duyurmaları, sosyal konut hamlesi, dış politika hamleleri, ekonomik paketler ve diğer açıklamaları kamuoyunda memnuniyet oluşturdu ve özellikle AK Parti kendi kararsız seçmenini yeniden kendi yanına çekmeyi başardı. Araştırmamızda ayrıca Emekli ve memur maaşlarına verilecek zam, Marketlerin etiket politikasının kontrol altında tutulması, ülke genelinde özellikle hane ve işyerlerinde doğalgaz, elektrik faturalarında indirime gidilmesinin de vatandaşların talepleri arasında olduğunu tespit ettik."