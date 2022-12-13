EYT'de büyük kriz iddiası! Erdoğan, Nebati ve Bilgin karşı karşıya!

2022 yılı bitmeden Meclis'e getirileceği açıklanan ancak dün yapılan açıklamayla yeni yıla bırakılan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı'ndaki Erdoğan - Nebati - Bilgin zirvesinde "biz bu işin altından kalkamayız" görüşünün masaya taşındığı ortaya çıktı.

TV100’de yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olan Barış Yarkadaş, gündemdeki EYT sorununa dair Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in çevresinden aldığı kulis bilgileri paylaştı.

Yarkadaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşmesinin detaylarını da anlattı.

“BİZ BU İŞİN ALTINDAN KALKAMAYIZ"

Yarkadaş "Geçen hafta sayın Cumhurbaşkanı, Çalışma Bakanı ve Hazine Bakanını saraya davet edip EYT ile ilgili bilgi aldı. Benim AK Partili isimlerden edindiğim bilgi; Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin ‘Biz bu işin altından kalkamayız’ demiş. Sayın Nebati de Sayın Cumhurbaşkanı’na ‘İş dünyasının EYT’yi istemediğini, çünkü EYT’li sayısının özel sektörde yüzde 87’ye vardığını, diğerinin kamu kurumlarında çalıştığını söyledi. Bunun hem özel sektöre hem de devlete yük getireceğini’ söylemişler" dedi.

Yarkadaş "Bugün konuştuğum AK Parti’nin etkili isimleri ‘Bu EYT meselesini bizim bir an önce çözmemiz lazım. Çünkü bunu çözmediğimiz takdirde seçmenin beklentisine yanıt veremeyiz’ diyor" ifadelerini kullandı.

EYT DÜZENLEMESİ RÖTAR YAPTI!

Milyonlarca mağdurun ve ailesinin dört gözle beklediği Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme için geri sayım sürerken AK Parti'den dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

Yaklaşık 1,5 milyon kişinin merakla beklediği düzenlemenin takvimi belli oldu.

Üst düzey bir AK Parti'li yönetici, "EYT düzenlemesi takvimi Meclis'te ocak ayında başlayacak" dedi.

Düzenlemenin içeriğinin nasıl olacağı ise netlik kazanmadı. EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde Meclis Genel Kurul’daki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunmuştu. EYT’de en kapsamlı ve gerçekçi düzenlemeyi yapacaklarını ifade eden Bilgin, “İnşallah sözümü tutarım ocak ayına sarkmaz ve bu ayın sonunda Meclis’in gündemine getiririz” demişti.

EYT ilgili çalışmanın bir türlü sonuçlanmamasının arkasında yatan neden geçtiğimiz gün bakanın yaptığı açıklamayla ortaya çıkmıştı.

SGK'nın 1999 yılı öncesi kayıtlarının dijital ortamda olmaması nedeniyle, memurlar tek tek dosya üzerinden arşiv taraması yapmak zorunda kaldı. Bakan Vedat Bilgin bazı evrakların kaybolduğunu açıkladı.

EYT düzenlemesi ocakta Meclis'e geliyor

Düzenlemeden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma yıl ve prim gün sayısını dolduranlar faydalanacak.

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinin bu ay içinde Meclis'e sunulmasının planlandığını söyledi. Bilgin, "Herkesi dinliyoruz. Kamuya ve özel sektöre yükünü hesaplıyoruz. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

EYT için detaylı çalışmanın sürdüğünü vurgulayan Bakan Bilgin, bütün verilerin ortaya çıktıktan sonra kamuoyuna açıklanacağını ifade etti.

"Sayın Cumhurbaşkanının ve Sayın Bakanın açıklamaları dışında başka bir şeye itibar edilmemeli"

Konuya ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Akay Tekin, şunları kaydetti:

"Toplumun gündemini uzun dönemdir işgal eden bir konu. Sadece çalışanlar değil toplumun tüm kesimlerini ilgilendiriyor. Sayın Bakan ve Sayın Cumhurbaşkanının açıklamaları var. Çok fazla yorum duyuyoruz korkunç bir bilgi kirliliği var. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanının ve Sayın Bakanın açıklamaları dışında başka bir şeye itibar edilmemesi gerekiyor.

Sayın Bakan dün Meclis'te açıklamada bulundu. Bundan sonraki süreçte Bakanlık çalışmayı tamamlayacak. Çalışma, Sayın Cumhurbaşkanına arz edilecek. Nihayetinde bir bütçe meselesidir bu. Sayın Cumhurbaşkanının kararını verdikten sonra Meclis gündemine gelecek, komisyonlarda görüşülecek. Farklı partilerin konuyla ilgili teklifleri var. Dolayısıyla tüm partileri de ilgilendiriyor. Onların komisyonda müdahaleleri ve teklifleri olacak. Komisyonda şekil aldıktan sonra Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Görüşmeler sırasında milletvekilleri değişiklik önergeleri verebilirler. Bunun için mevcut durum için söylüyorum Sayın Bakanın açıklamaları dışında çok fazla itibar edilmemesi lazım."

EYT bekleyen ne yapmalı?

Tekin, EYT bekleyenlere de şu önerilerde bulundu:

"Çok yoğun bir talep olacak. Dolayısıyla haklarınızın zayi olmaması ve bir an önce haklarınıza kavuşabilmeniz için bazı işlemleri yapmanızda fayda var. E-devlet üzerinden girebilirsiniz, hem 4A yani SSK dediğimiz eski, hem 4B yani eski Bağkur dediğimiz, hem de 4C kamu görevlilerinin hizmet dökümlerine bakmaları gerekiyor. Orada doğum tarihleri doğru mu, ilk işe girişleri doğru mu, daha sonra hizmet dökümlerinde çalışma gün sayıları doğru mu. Bunları birçok vatandaşımız bilemiyebiliyor. EYT çıktığında milyonlarca başvuru olacak bunları düzeltmeleri mümkün değil daha sonra. Onun için mümkünse bir an önce e-devlet üzerinden bilgilerin doğruluğu kontrol edilmeli. Hata varsa eğer bir an önce bağlı oldukları il müdürlüklerine gidip düzelttirmeleri gerekiyor. Yoğunluk başladığı zaman bunu yapamazlar.

Borçlanmalar çok önemli. Kadınların doğum borçlanmaları, erkeklerin askerlik borçlanmaları. Borçlanmalarını e-devlet üzerinden yapabiliyorlar. Borçlanma talebini yapabilirler, birden fazla kurumda yani hem SSK'lı hem Bağkur'lu hem emekli sandığı olarak çalışmışsanız bunların birleştirilmesi gerekiyorsa e-devlet üzerinden birleştirmeyi gerçekleştirsinler. Prim ödeme gün sayınızı yeterli görmüyorsanız, askerliği borçlanmanız lazım."