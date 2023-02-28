EYT'de son viraj: EYT görüşmesi ne zaman?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi TBMM Genel Kurulu’nda resmen görüşülecek. İşte EYT ile ilgili son gelişmeler.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Meclis görüşmelerinde ilk gündem maddesi olacak. Deprem arası veren TBMM, EYT’yi görüşecek ve karar bağlayacak. EYT’nin yasalaşma sürecinde kritik adım olan Meclis görüşmelerine dakikalar kaldı.

TBMM EYT GÖRÜŞMESİ SAAT KAÇTA?

Depremlerin ardından oturumlarına ara veren Meclis yoğun gündemle toplanıyor. TBMM önemli konularla resmen açılıyor. Yoğun haftaya giriş yapacak Meclis’in beklenen en önemli gündemi ise EYT olacak. Haftalık çalışmasına bugün başlayacak Meclis’te EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. TBMM görüşmelerinin saat 15.00’te başlaması bekleniyor. İlk gündemin de EYT olacağı belirtiliyor.

EYT ŞARTLARI NE?

EYT düzenlemesiyle, 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayanların, 9 Eylül 1999'da ve sonrasında çalışmaya başlamalarına rağmen borçlanmayla sigortalılık başlangıç tarihini 9 Eylül 1999 öncesine çekenlerin mevcut mevzuattaki emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartı kaldırılacak.

EYT’LİLERİN İŞE GERİ ALINMALARINDA İŞVERENE DESTEK VERİLECEK!

Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan çalışanlar için işverene yüzde 5 sosyal güvenlik destek primi indirimi sağlanacak.

Kamu kurumlarında sürekli işçi olarak çalışanların emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin zorunlu feshini gerektiren hükümler yürürlükten kaldırılacak.