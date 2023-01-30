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EYT'nin komisyonda görüşüleceği tarih belli oldu

EYT'nin komisyonda görüşüleceği tarih belli oldu
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Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.

Komisyon Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, ilgili bakanlıkları, işçi ve işveren kuruluşlarını, dernek ve platformları davet etti.

Komisyon, teklifi, perşembe günü saat 11.00'de görüşmeye başlayacak.

Etiketler meclis eyt görüşme
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