Fahri Kasırga'nın alıkonulmasıyla ilgili davada ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen davanın öğleden önceki bölümünde duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasını verdi.

Daha sonra sanık ve avukatlarının taleplerini alan mahkeme ara kararını açıkladı.

Buna göre "suçun vasıf ve mahiyeti", "delil durumu" ve "adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçesiyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, sanık avukatlarının iddia makamının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapmaları için duruşmayı 12 Haziran'a erteledi.

Ayrıca sanık avukatlarından Aytekin Erol hakkında, dava süresince mahkeme heyetine karşı tutum ve söylemleri nedeniyle Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasına hükmeden mahkeme heyeti, suç duyurusuna konu mahkeme tutanaklarının birer örneğinin Ankara Barosu, Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesini kararlaştırdı.

İddianame

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin 27 sanık hakkında görülen davada eski kurmay albay Muhsin Kutsi Barış ve eski tuğgeneral Ali Kalyoncu haricindeki 25 sanığın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 13 yıl 6'şar aydan 36 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Sanıklar Barış ve Kalyoncu, davada FETÖ faaliyetleri kapsamında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4,5 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Bu sanıklar hakkında "darbe" suçuna ilişkin ayrı bir soruşturma yürütülüyor.

Öte yandan esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, 23 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay albay Barış'ın ise 21 yıla kadar hapsini istedi.

Savcı, er olarak vatani görevlerini yapan sanıklar M.A.Ö. ve A.Ş'nin de beraatini, davanın firari sanığı eski tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun dosyasının ayrılarak, hakkında yakalama emrinin devamını talep etti.

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