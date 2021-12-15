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Faiz açıklamalarıyla gündeme gelmişti: Bakan Nureddin Nebati'nin kardeşi için harekete geçildi

Faiz açıklamalarıyla gündeme gelmişti: Bakan Nureddin Nebati'nin kardeşi için harekete geçildi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kardeşi, iş insanı Seydullah Nebati’nin faiz açıklamalarına İYİ Parti’den tepki geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kardeşi Seydullah Nebati, yarın gerçekleşecek Merkez Bankası toplantısı ve açıklanacak faiz kararı öncesi Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamada “Yarınki Merkez Bankası toplantısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası'nın bence pas geçmesi lazım. Ama kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

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Seydullah Nebati’nin bu sözlerine İYİ Parti’den tepki geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Seydullah Nebati’yi, “Yahu siz kimsiniz? Ailecek mi yönetiyorsunuz bakanlığı? Millet diken üzerindeyken hangi sıfatla bu yorum!” diye eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Erdem, Sermaye Piyasası Kurulu’nu da etiketleyerek “Sermaye Piyasası Kurulu’nu göreve çağırıyorum! Bu manipülasyondur!” ifadelerine yer verdi.

 

Etiketler faiz açıklama nebati
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