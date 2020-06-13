Fatih Altaylı: Devletçilik yeniden artarken arpalıktan beslenenler de arttı

Milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank Yönetim Kurulu'na atanmasının tartışmaları sürerken Fatih Altaylı'dan konuyla ilgili dikkat çeken bir yorum geldi.

Bugünkü yazısında atamaya dikkat çeken Altaylı, "Milli güreşçi Hamza Yerlikaya’nın ve RTÜK Başkanı’nın banka yönetim kurullarına atanmasına tepkiler var.



“Nasıl böyle bir atama olabilir” diyor pek çok kişi. Ben de gülüyorum" dedi.

"Zannedersin ki, yıllardır tüm yönetim kurullarına o işin ilmini almış insanlar atanıyordu da bu kez bir yanlışlık yapıldı.

Buraları isim isim bir inceleseniz kim bilir neler görürsünüz de incelemeye değmez. Çünkü baş edemezsiniz" diyen Altaylı şu ifadeleri kullandı:

Bu kurumlar hep böyledir.

Bu yüzden de hepsi görev zararı yazar, çoğu Hazine’ye yüktür.

Bu yüzden özelleştirme diye bir şey icat edilmiştir.

Kamu kurumlarının ya da kamu denetimindeki kurumların yönetimlerinin adı “arpalığa” dün çıkmadı ki!

Bunlar ezelden beridir arpalık olarak bilinirdi ve kamunun bu işlerden çıkması gerektiği bu yüzden söylenirdi.

Nitekim “devletçiliğin” azaldığı bir dönem bu işler azaldı.

Şimdi devletçilik yeniden artarken arpalıktan beslenenler de haliyle arttı.

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