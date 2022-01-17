Fatih Portakal anket sonuçlarını paylaşıp Saray'a teşekkür etti
KONDA Araştırma “TR100_2022: Türkiye 100 Kişi Olsaydı” başlıklı kapsamlı raporunu yayımladı.
KONDA Araştırma “TR100_2022: Türkiye 100 Kişi Olsaydı” başlıklı kapsamlı raporunu yayımladı.
"DİNİ İNANCIM YOK" DİYENLERDE ARTIŞ
Raporda dikkat çeken verilerden biri “Dini inancı yok” seçeneğindeki artış. 2011’de dini inancı olmayanların oranı yüzde 2 iken, 2021’e gelindiğinde bu oran yüzde 6’ye yükseldiği belirtildi.
Kendisini “İnançsız/ateist” olarak tanımlayanların oranında ise belirgin bir artış olduğu; 2011’de yüzde 2 olan inançsız/ateist oranının, 2021’de yüzde 7’ye yükseldiği görüldü.
FATİH PORTAKAL'DAN TEŞEKKÜR
Rapor sonucunu paylaşan Gazeteci Fatih Portakal'dan Saray'a imalı bir teşekkür geldi.
İşte Portakal'ın paylaşımı
"Dikkat çeken @kondaarastirma verileri.Bazıları iktadarın mevcudiyeti ile de alakalı:İnançsız ateist oranı 10 yılda, %2’den %7’ya yükselmiş.Dindar muhafazakar tanımlayanlar geçen 9 yılda %27’den %24 düşmüş.Teşekkürler @tcbestepe
birseyleri zorla topluma dayattığın için!Devam.."
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