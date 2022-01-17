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  3. Fatih Portakal anket sonuçlarını paylaşıp Saray'a teşekkür etti

Fatih Portakal anket sonuçlarını paylaşıp Saray'a teşekkür etti

Fatih Portakal anket sonuçlarını paylaşıp Saray'a teşekkür etti

KONDA Araştırma “TR100_2022: Türkiye 100 Kişi Olsaydı” başlıklı kapsamlı raporunu yayımladı.

KONDA Araştırma “TR100_2022: Türkiye 100 Kişi Olsaydı” başlıklı kapsamlı raporunu yayımladı.  

"DİNİ İNANCIM YOK" DİYENLERDE ARTIŞ
Raporda dikkat çeken verilerden biri “Dini inancı yok” seçeneğindeki artış. 2011’de dini inancı olmayanların oranı yüzde 2 iken, 2021’e gelindiğinde bu oran yüzde 6’ye yükseldiği belirtildi.

Kendisini “İnançsız/ateist” olarak tanımlayanların oranında ise belirgin bir artış olduğu; 2011’de yüzde 2 olan inançsız/ateist oranının, 2021’de yüzde 7’ye yükseldiği görüldü.

FATİH PORTAKAL'DAN TEŞEKKÜR
Rapor sonucunu paylaşan Gazeteci Fatih Portakal'dan Saray'a imalı bir teşekkür geldi.

İşte Portakal'ın paylaşımı

"Dikkat çeken @kondaarastirma verileri.Bazıları iktadarın mevcudiyeti ile de alakalı:İnançsız ateist oranı 10 yılda, %2’den %7’ya yükselmiş.Dindar muhafazakar tanımlayanlar geçen 9 yılda %27’den %24 düşmüş.Teşekkürler @tcbestepe
 birseyleri zorla topluma dayattığın için!Devam.."

Etiketler KONDA Araştırma fatih portakal
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