Fatih Portakal'dan İstanbul'da seçimlerin tekrarlanmasına tepki

Fox TV Ana Haber sunucusu ve gazeteci Fatih Portakal, AK Parti'nin itirazlarının devam ettiği İstanbul'daki yerel seçimler için bugün Twitter'dan bir paylaşım daha yaptı.

İstanbul'daki seçimlerin yenilenme ihtimalini değerlendiren Portakal, "Geleceğe Not" başlığı altında bu ihtimale tepki gösterdi.

Portakal "Geleceğe not: İttifakın #İST için bir seçim senaryosu varsa bence denememeli. Bu kez sonuç ilkinden de ağır ve kabullenilmesi zor olabilir. Bakın işsizlik %14,7 enf. %20 faiz yüksek $\€ tutulamıyor, bunlar çok daha ağır sorunlar. Geleceğimizi zorlaştırmayın." dedi.

İşte Fatih Portakal'ın o tweet'i: