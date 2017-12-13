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  3. 13 Aralık 2017 18:04

FBI'ın Türkiye görevlisi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çağrıldı

FBI'nın Türkiye'deki görevlisinin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çağrıldığı açıklandı.

FBI'ın Türkiye görevlisi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çağrıldı
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ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Türkiye'deki görevlisi, Emniyet Genel Müdürlüğüne çağrıldı.

FBI'ın Türkiye'deki görevlisi, ABD'de devam eden Hakan Atilla davasında tanık olarak ifade veren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski emniyet mensubu Hüseyin Korkmaz'ın öne sürdüğü iddialara ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğüne davet edildi. 

New York'ta tutuklu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davada tanıklık yapan FETÖ mensubu firari eski Komiser Yardımcısı Korkmaz, FBI'ın kendisine 50 bin dolar verdiğini ve ABD'de oturduğu evin kirasını savcılığın ödediğini söylemişti.

AA

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