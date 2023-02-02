FED piyasaları ateşledi; Altın çok hızlı yükseldi!

ABD'de faizleri son 16 yılın en yüksek seviyesine ABD Merkez Bankası FED'in dün akşam açıkladığı faiz kararı sonrasında piyasalar bir anda yükselişe döndü. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

ABD Merkez Bankası FED, 2 günlük toplantı sonrasında dün gece merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed beklendiği gibi faiz artış hızını yavaşlattı ve 25 baz puanlık artış yaparken bu karar "ABD'de faizlerin son 16 yılın geldiği en yüksek seviye" olarak tarihe geçti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından konuşan Fed Başkanı Jerome Powell Fed'in faizleri 25 baz puan artırdığı 2023 yılının ilk faiz kararının ardından yapılan faiz artırımlarının etkilerinin henüz tam olarak hissedilmediğini belirterek, "Faizler henüz yeterince sınırlayıcı seviyede değil" dedi.

FED'ten gelen bu kararın ardından döviz, değerli metaller ve kripto paralarda dün gece itibariyle hızlı bir yükseliş yaşandı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 18,81 TL'den, Euro 20,75 TL'den, Sterlin 23,33 TL'den, Japon Yeni ise 14,64 TL'den işlem görüyor.

Dün serbest piyasada Dolar 18,80 TL, Euro 20,52 TL, Sterlin 23,14 TL, Japon Yeni ise 14,52 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.953 Dolar'dan, Gram altın 1.181 TL'den, Çeyrek altın 1.899 TL'den, Cumhuriyet altını 7.815 TL'den,

Gram Gümüş ise 14,64 TL'den fiyatlanıyor.

Dün Ons altın 1.927 Dolar'dan, Gram altın 1.165 TL'den, çeyrek altın 1.874 TL'den, Cumhuriyet altını 7.711 TL'den, gram gümüş ise 14,29 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu. Kripto paralar şimdi bir yukarı, bir aşağı çalkantılı bir seyirle devam ediyor.

Bitcoin 23 bin 863 Dolar'dan, Ethereum ise 1.672 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 83,55 Dolar'dan işlem görüyor.