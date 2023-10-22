Fenerbahçe stadında Engin Polat sürprizi

Son dönemki ifşaatların ardından haklarında soruşturma başlatılarak tüm mal varlıklarına el konulan Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın Fenerbahçe-Hatayspor maçında, saha içi panolarına reklam verdiği ortaya çıktı.

'Kara para aklama' suçlaması sonrası MASAK'ın haklarında rapor hazırladığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında yurtdışına çıkış yasağı getirilerek mal varlıklarına el konulan Dilan Polat - Engin Polat çiftinin adı bu sefer de Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Hatayspor'u 4-2 yendiği maçta, stadyumdaki reklam panolarında gözüktü.

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'ndaki reklam panolarında Engin Polat'ın el konan şirketinin reklamı yayınlandı.

İfşaat ve soruşturmadan kısa süre önce de Dilan Polat, Fenerbahçe Voleybol Takımı'yla resmi sponsorluk anlaşması imzalamıştı.

Dün ise Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçında Dilan Polat’ın sahibi olduğu ve satış hizmetlerini durdurduğu iddia edilen "Rise & Shine Kozmetik" şirketinin de reklam verdiği ortaya çıktı.