Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe Avrupa yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Ligde Play-Off kuraları 13 Aralık’ta çekilecek.

Avrupa Ligi'nde Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Royal Antwerp'in bulunduğu grupta 3. olan Fenerbahçe turnuvaya veda etti.

Konferans Ligi'ne play-off turundan katılacak temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin play-off turundaki olası rakipleri, Konferans Ligi'nde grubunu 2. bitiren takımlar olacak. Eleme usulü oynanacak maçlarda temsilcimiz kazanan taraf olması durumunda son 16 turuna yükselecek.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle:

Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Partizan (Sırbistan)

Bodo/Glimt (Norveç)

Randers (Danimarka)

Slavia Prag (Çekya)

PAOK (Yunanistan)

Vitesse ya da Tottenham

Karabağ (Azerbaycan)

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları 13 Aralık’ta saat 16.00'da çekilecek ve Fenerbahçe’nin rakibi belli olacak.