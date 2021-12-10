Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe Avrupa yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Ligde Play-Off kuraları 13 Aralık’ta çekilecek.
Avrupa Ligi'nde Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Royal Antwerp'in bulunduğu grupta 3. olan Fenerbahçe turnuvaya veda etti.
Konferans Ligi'ne play-off turundan katılacak temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe'nin play-off turundaki olası rakipleri, Konferans Ligi'nde grubunu 2. bitiren takımlar olacak. Eleme usulü oynanacak maçlarda temsilcimiz kazanan taraf olması durumunda son 16 turuna yükselecek.
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle:
Maccabi Tel-Aviv (İsrail)
Partizan (Sırbistan)
Bodo/Glimt (Norveç)
Randers (Danimarka)
Slavia Prag (Çekya)
PAOK (Yunanistan)
Vitesse ya da Tottenham
Karabağ (Azerbaycan)
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları 13 Aralık’ta saat 16.00'da çekilecek ve Fenerbahçe’nin rakibi belli olacak.
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