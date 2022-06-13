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Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin prensipte anlaşma sağladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique, saat 18.30'da İstanbul'da olacak.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferi için kulübüyle anlaşma sağladı. Lincoln, bu akşam İstanbul'da olacak. Fenerbahçe Brezilyalı futbolcu için yaklaşık 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Henrique'nin saat 18.30'da İstanbul'da olacağı öğrenildi. Santa Clara forması ile bu sezon 44 maçta 7 gol 10 asistlik performans sergileyen Brezilyalı orta saha, 2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor'da da kiralık olarak forma giymişti.

Fenerbahçe, sol bek, yedek kaleci ve santrafor pozisyonlarına da takviye yapmayı planlıyor.

Etiketler fenerbahçe lincoln
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