FETÖ elebaşısı Gülen'den tutuklanan FETÖ'cülere: ''Ben çok yattım, biraz da onlar yatsın''

Eli kanlı bölücü terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni E.G. Gülen'in 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan örgüt üyeleri hakkında, "Zamanında ben çok yattım, biraz da onlar yatsın" dediğini aktardı.

FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni E.G., bir YouTube kanalı üzerinden FETÖ ile ilgili itiraflarda bulundu. E.G., 15 Temmuz darbe girişiminden 2 sene sonra örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e yapılan bir bayram ziyaretinde Fetullah Gülen'e, "Hocam, Türkiye'de sizi seven insanlar hapislerde, yine buruk bir bayram yaşıyoruz" denildiğini, bunun üzerine Fetullah Gülen'in sinirli bir yüz ifadesi ile "Zamanında ben çok yattım, biraz da onlar yatsın" dediğini söyledi.

Ayrıca FETÖ'nün Almanya'da faaliyet gösteren 'Time to Help eV' isimli sözde yardım kuruluşunun mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar, 31 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.

E.G., FETÖ'ye ekonomik sıkıntı yaratan 'Time to Help Ev'nin varlıklarının dondurulması kararının örgüt üyelerinden sır gibi saklandığını açıkladı.

DHA