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  3. 06 Mart 2018 20:29

FETÖ sanığı iş adamlarının cezası belli oldu

FETÖ soruşturmasında 6 iş adamı hakkında mahkeme kararını verdi.

FETÖ sanığı iş adamlarının cezası belli oldu
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Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 6 iş adamı, 1 yıl 15 gün ile 11 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık  Necmi Somtaş, tutuksuz sanıklar Mehmet Karakaya ve Nurullah Sarıöz ile avukatları  hazır bulundu. Aynı zamanda kapatılan Kimse Yok mu Derneği Kayseri Şube  Başkanlığı da yapan sanık Hacı Osman Büyükata ise tutuklu bulunduğu cezaevinden  Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz  sanıklar kapatılan Kılıçaslan Eğitim Vakfı kurucu başkanı Yılmaz Akansu ve Arap  Ali Aksoy ise duruşmaya katılmadı.

Sanıklardan Somtaş, ifadesinde örgüte bilerek ve isteyerek destek  vermediğini öne sürdü.

Bilmeden örgütün içinde yer aldıysa bundan dolayı pişman olduğunu  ifade eden Somtaş, 629 gündür tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliye ve  beraatini istedi.

Sanıklardan Karakaya da tutuksuz sanıklardan Akansu'nun, örgütün  firari il imamı Sıtkı Baş ile güç savaşına girdiği için dışlandığını hissettiğini  ileri sürerek, Akansu'nun "1984 yılında Fetullah Gülen Kayseri'ye geldi, elimden  tuttu, buralar sana emanet." dediğini iddia etti.

Kendisinin ise terör örgütünün üyesi ve sempatizanı olmadığını savunan  Karakaya, beraatini talep etti.

Sanıklardan Büyükata da 22 aydır cezaevinde bulunduğunu ve suçsuz  olduğunu savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık Sarıöz de hakkındaki iddiaları reddederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklardan  Somtaş'a 11 yıl 3 ay, Büyükata ve Aksoy'a 9 yıl 4 ay 15'er gün, Akansu'ya 2 yıl 6  ay, terör örgütüne yardımda bulundukları suçlamasıyla Sarıöz ve Karakaya'ya 2 yıl  1'er ay hapis cezası verdi.

Heyet sanıklardan Aksoy'a, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıl 15  gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bıraktı.

Sanıklardan Akansu'nun 83 yaşında olması nedeniyle hükmün  açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, tutuklu  sanıkların ise mevcut durumlarının devamına karar verdi.
 

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