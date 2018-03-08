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  3. 08 Mart 2018 22:10

FETÖ soruşturmasında 15 zanlı tutuklandı

Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturmasında 15 zanlı tutuklandı.

FETÖ soruşturmasında 15 zanlı tutuklandı
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Ankara'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 15 zanlı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün kapatılan sendikalarına  yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 şüpheli, emniyetteki  işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan şüphelilerden 15'i  tutuklanma, diğerleri ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle Nöbetçi  Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme 15 şüphelinin tutuklanmasına, 33 kişinin ise adli kontrol  hükümleri uygulanarak salıverilmesine karar verdi.

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