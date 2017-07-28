FETÖ şüphelisi adliyeye ağlayarak girdi !

Afyonkarahisar’da, FETÖ operasyonunda gözaltındaki 15 kişi adliyeye sevk edildi

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında gözaltında olan bir kadının ağlayarak polis aracından inip gözyaşları içerisinde adliyeye girmesi dikkatlerden kaçmadı.



Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin altında adliyeye yapılan sevk sırasında erkek ve bayan şahısların ayrı ayrı araçlarda getirildikleri gözlendi. Sevk esnasında kendisini getiren araçtan inen genç bir FETÖ şüphelisinin ağlaması dikkatlerden kaçmazken, dışarıdaki yakınları ise genç kızı “ağlama” diyerek teselli etmeye çalıştı. Genç kız gözyaşları arasından polis kontrolünde adliyeye konuldu.



Gözaltındaki şahısların bazılarının “ByLock” kullanıcısı olduğu iddia edilirken, bir çoğunun önceki dönemlerde meslekten ihraç edilen eski kamu görevlileri olduğunu öğrenildi.



Şahısların savcılıktaki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde hakim karşısına çıkmaları bekleniyor.