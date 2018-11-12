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  3. 12 Kasım 2018 14:17

FETÖ'cüler içerde de rahat durmadı ! Avukat kızını kullanmış

Eskişehir'de FETÖ'den tutuklanan iş adamı Yalçın Ercan'ın, koğuş arkadaşının yargıyı yanıltmak için yazdığı mektubu tutuklu eşine avukat kızı aracılığıyla ulaştırdığı ortaya çıktı.

FETÖ'cüler içerde de rahat durmadı ! Avukat kızını kullanmış
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Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hükümlü iş adamı Yalçın Ercan'ın, koğuş arkadaşının aynı suçtan tutuklu eşine yargıyı yanıltmak için kaleme aldığı mektubu avukat kızı Büşra Nur Ç. aracılığıyla ulaştırdığı belirlenince haklarında dava açıldı.

Cumhuriyet savcısı tarafından, Yalçın Ercan için "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek", gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakılan avukat kızı Büşra Nur Ç. hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, kapalı cezaevinde hükümlü olan Yalçın Ercan'ın, "mahrem imam" suçlamasıyla yargılanan koğuş arkadaşı Semih A'nın aynı suçtan tutuklu eşi Tuğba A'ya yargıyı yanıltmak amacıyla yazdığı mektubunu, Eskişehir Barosu'na kayıtlı avukat kızı Büşra Nur Ç. aracılığıyla teslim ettirdiğinin belirlendiği bilgisi yer aldı. 

BABASI İSTEMİŞ AVUKAT KIZI İLETMİŞ 

Büşra Nur Ç'nin bazı toplantılarına babasıyla katıldığı FETÖ/PDY ile iltisakı ve irtibatı nedeniyle KHK ile kapatılan Eskişehir Hukuksal Bakış Derneği üyesi de olduğu belirtilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı: 

"Tutuklu sanık Semih A'nın aynı infaz kurumunda tutuklu eşi Tuğba A'ya yazdığı mektupta, 'Hani nişanlıyken bir süre senin üzerine hat kullanmıştım. Düşündüm ki o tarihlerde senin hattını kullandığımı söylesem. Sen o numarayı resmi yerlerde kendi adına vermiş miydin? Eğer vermişsen benim kullandığımı ispat edemezler. Bana mahrem imam suçlaması atılıyor. Ankara KOM'da hard diskte çıkmış. Bana gelen tutukluluk devamında birkaç kişi var. Onların suçlaması da aynı. Sanırım dosya veya devam bu minvale çekilmeye çalışılıyor. Bu suçlama ile yargılananlara 12 yıl veriliyor. Görünen o şu anda. Sende böyle bir suçlama var mı? Tutukluluk devamında isimler ve varsa suçlamalar bu yönde mi? İnşallah geçecek bunlar. Seni çok seviyorum.' gibi yargıyı yanıltmak amacıyla yazıldığı anlaşılan mektubu Yalçın Ercan'ın avukat kızı Büşra Nur Ç'nin yaptığı görüşmede gizlice teslim ettiği belirlenmiştir. Büşra Nur Ç. ve babası Yalçın Ercan'ın suçlarına uyan kanun maddelerine istinaden cezalandırılmaları talep edilir."

 

AA

fetö , avukat , işadamı
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