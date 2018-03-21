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  3. 21 Mart 2018 13:03

FETÖ’nün Astsubay yapılanmasında 16 gözaltı kararı

FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay yapılanması soruşturmasında 15 Deniz Astsubayı ve bunların yöneticisi konumundaki bir şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ’nün Astsubay yapılanmasında 16 gözaltı kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığının talimatının ardından İstanbul Terörle Mücadele Ekipleri 15 Deniz Astsubay ve bunların yöneticisi konumundaki bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şüphelinin ise yakalama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan gözaltına kararı verilen şüphelilerin, Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın koruma ekibindeyken geçtiğimiz günlerde gözaltına alınarak tutuklanan Astsubay Rıza Asal ile irtibata geçtiklerinin tespit edildiği öğrenildi.

 

İHA

pdy , fetö , astsubay
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