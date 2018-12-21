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  3. 21 Aralık 2018 20:15

''FETÖ'nün hücre evleri''nden servet çıktı

Muğla'da yapılan FETÖ operasyonunda 13 şüpheli hücre evlerinde gözaltına alındı.

''FETÖ'nün hücre evleri''nden servet çıktı
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Muğla merkezli operasyonda, örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen 13 şüpheli hücre evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 175 bin 273 dolar, 195 avro, 6 bin 880 lira ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen dolarlardan 17'sinin ise "F" serisi olduğu belirlendi.

Muğla merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, hücre evlerinde saklandıkları iddia edilen 13 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen adreslere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin örgütün 16 hücre evine düzenlediği operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin firari olarak arandığı tespit edildi.

Evlerde yapılan aramada 175 bin 273 dolar, 195 avro, 6 bin 880 lira, 2 Suudi riyali, 10 dirhem  ele geçirildi. El konulan dolarlardan 17'sinin "F" serisi olduğu öğrenildi.

Bir kısmı çeşitli yerlere "zulalanmış" çok sayıda akıllı telefon, flash bellek, taşınabilir wifi, laptop, cd, sd kart, harici sim kart, tablet bilgisayar, kamera, fotoğraf makinesi, tuşlu telefonlar, örgütsel dokuman ve sahte kimlik ele geçirildi.

Öte yandan, aranan şüpheliler ile bir arada kaldıkları tespit edilen 8 kişi hakkında da örgütle bağlantıları konusunda araştırma yürütüldüğü, bu kişilere de şüpheli olarak adli işlem yapılacağı öğrenildi.

AA

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