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FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 18 gözaltı

FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 18 gözaltı
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İstanbul'da FETÖ'nün hücre evleri olan gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan ve haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bazı şüphelilerin örgütün hücre evi olarak bilinen Gaybubet evlerinde kaldığı tespit edildi. Ekipler gaybubet evlerine bu sabah eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 21 şüpheliden 18’i gözaltına alındı.  Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, 2 bin dolar, bin 770 Euro ele geçirildi. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

DHA

Etiketler istanbul fetö gaybubet evi
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