FETÖ'nün sözde ''İstanbul Bölge İmamı'' yakalandı
FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında "İstanbul Bölge İmamı" olarak faaliyette bulunan M.G. yakalandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında İstanbul Bölge İmamı olarak faaliyette bulunan M.G adlı şahıs Ataşehir ilçemizdeki adresine düzenlenen operasyonla yakalanmıştır." denildi.
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