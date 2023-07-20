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FETÖ'nün sözde ''İstanbul Bölge İmamı'' yakalandı

FETÖ'nün sözde ''İstanbul Bölge İmamı'' yakalandı
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FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında "İstanbul Bölge İmamı" olarak faaliyette bulunan M.G. yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında İstanbul Bölge İmamı olarak faaliyette bulunan M.G adlı şahıs Ataşehir ilçemizdeki adresine düzenlenen operasyonla yakalanmıştır." denildi.

Etiketler fetö içişleri yakalanma
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