Fetullah Gülen'in gömüleceği mezarı ortaya çıktı

Dün akşam saatlerinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle öldüğü açıklanan eli kanlı FETÖ terör örgütünün elebaşısı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından "nereye gömülecek" sorusu yanıt buldu. Meğer örgüt elebaşları için Gurbet Mezarlığı adında bir arazi bile satın almış...

Pensilvanya'da yaşayan eli kanlı bölücü terör örgütü FETÖ'nün elebaşısı Fethullah Gülen öldü. Örgütün internet sitesinden Gülen’in ölüm haberi duyuruldu.

Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından FETÖ elebaşının ölümünü doğruladı. Gülen, böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans sebebiyle tedavi görüyordu.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle öldüğü açıklanan terör elebaşısının ölümünün ardından "mezarı neresi olacak" sorusu yanıt buldu.

Geçmiş dönemdeki İstihbarat raporlarında; elebaşı Fetullah Gülen’den artık iyice umudu kesen örgüt yöneticilerinin mezar yerini de hazırladığı bilgisine yer verilmişti. Örgüt sorumluları 2015 yılında Pensilvanya'da bir arazi satın aldı, bu FETÖ'nün çiftliğine 5 kilometre uzaklıkta.

Örgüt araziyi mezarlığa dönüştürdü. Adına gurbet mezarlığı denildi. ABD’de ölen örgüt üyeleri buraya gömülüyor. Elebaşı Fetullah Gülen için de bu arazide bir mezar yeri hazırlandı. Rapora terörist başı gülen için hazırlanan mezar yeri iki selvi ağacının arasında yer alıyor.