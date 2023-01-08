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Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerini cezasız bırakmıyor.

Teröristler bu kez Fırat Kalkanı bölgesini hedef aldı.

Saldırı girişimini cezasız bırakmayan kahraman Mehmetçik, misliyle karşılık verdi.

8 terörist daha öldürüldü
Operasyonla ilgili bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı (MSB) şu ifadeleri kullandı:

"Tek amacı bulundukları bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçik, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristi daha hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi."

Etiketler fırat kalkanı terör terörist
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