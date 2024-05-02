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Fırtına istinat duvarını yıktı; otomobil hurdaya döndü

Fırtına istinat duvarını yıktı; otomobil hurdaya döndü
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtınada bir evin istinat duvarı park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

İlçeye bağlı Akgedik Mahallesi’nde fırtına nedeniyle yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 2 metre yükseklikteki istinat duvarı, bitişik evin bahçesindeki park halinde olan otomobilin üzerine devrildi. Saat 02.30 sıralarında yaşanan olayda, yaralanan olmadı. Ev ve araç sahibi F.Ö., etkili olan fırtınada akrabalarının yaşadığı bitişik eve ait olan istinat duvarının büyük bir gürültü ile park halindeki otomobilinin üzerine devrildiğini ve araçta hasar oluştuğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekipleri, molozları iş makineleri ile kaldırdı. Yine sağanak yağış dolayısıyla Akgedik Mahallesi’nde bazı ev ve iş yerlerinde kısmi zarar oluştu.

DHA

Etiketler fırtına istinat duvarı
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