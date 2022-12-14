Fitch'ten AK Parti'ye ''ekonomiye müdahale'' uyarısı

Fitch Ratings'ten yapılan değerlendirmede bankaların TL cinsi müşteri mevduatı yapısındaki değişikliklerin risklerin bir kısmını hafifletebileceğini ancak TL'de oynaklık artarsa bu durumun geçici olabileceği işaret edildi ve "Müdahaleci politikalarla şekillenen yatırımlar sürdürülemez" denildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının Türk lirası (TL) cinsi müşteri mevduatı yapısında son zamanlarda görülen değişikliklerin hükümetin hedeflediği tedbirleri yansıttığını ancak TL’deki oynaklığın tekrarlanması halinde bu durumun geçiçi olabileceğini açıkladı. Dövize yönelik risklerin azalması ve finansal dolarizasyonun düşmesine rağmen, yatırımcı hareketlerinin müdahaleci ekonomi politikalarıyla şekillendiğini belirten Fitch, makroekonomik dengesizlikler ışığında bu durumun sürdürülemez olduğu uyarısında bulundu. Fitch, haftalık verilere bakıldığında kur korumalı mevduatların düştüğünü ve “diğer” mevduatların arttığını belirtti.