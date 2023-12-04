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Fon dolandırıcılığı iddialarında adı geçen AK Partili isim istifa etti

Fon dolandırıcılığı iddialarında adı geçen AK Partili isim istifa etti
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Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü S.E.'nin ifadelerinde adı geçen Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi AK Partili Belediye Meclis Üyesi partisinden ve görevinden istifa etti.

Ünlü futbolcularının da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü S.E.'nin memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde AK Parti'den Çorlu Belediye Meclis Üyesi olan bir isim hem AK Parti'den hem de görevinden istifa etti.

Soruşturma kapsamında S.E.'nin verdiği ifadede partisinden ve görevinden istifa eden isim için "Yatırım yapma amacıyla para aldığım kişilerden" demişti.

N.K. , dilekçesinde, "31/03/2019 tarihinden itibaren yürüttüğüm Çorlu Belediye Meclis üyeliğimden sağlık sebeplerimden dolayı istifamın kabulünü saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı. N.K. ayrıca parti teşkilatına gönderdiği dilekçeyle de partisinden istifa etti.

DHA

Etiketler istifa fon dolandırıcılığı ak parti görevinden istifa etti ak parti'den istifa etti
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