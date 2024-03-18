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FSM Köprüsü'nde 17 Mart'a özel ışıklandırma

FSM Köprüsü'nde 17 Mart'a özel ışıklandırma
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İstanbul'un simgelerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, ''İrlanda Milli Günü'' nedeniyle yeşil renkte aydınlatıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, "17 Mart Aziz Patrik Günü" olarak bilinen İrlanda Milli Günü'ne dikkati çekmek amacıyla yeşil renge büründü.

Köprüdeki aydınlatmanın sabaha kadar devam edeceği öğrenildi.

İrlanda'nın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İrlanda'nın Milli Günü dolayısıyla bu akşam İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeşile büründü. Yaşasın cumhuriyetlerimiz, yaşasın halklarımızın kardeşliği" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'un simgelerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, ''İrlanda Milli Günü'' nedeniyle yeşil renkte aydınlatıldı.

AA

Etiketler fsm köprüsü irlanda milli günü yeşil
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