Fuhuş sitesine baskın: 41 kadın ve 3 travesti...

Samsun polisinin fuhuş yapan kadınların ilanlarının bulunduğu eskortinternet sitelerine yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, internet arama motoruna "Samsun Eskort" yazıldığında operasyona konu olan internet sitesine yönlendirme yapıldığını, Samsun'da sitede ilanı yayınlanan ve kimliği belirlenen 44 eskorta ait ilanın bulunduğunu tespit etti.

Eskort sitesi yönetici ve sahipleri ile ilgili yapılan çok yönlü çalışmalar sonucunda Ç.Ş, F.B.Ş, Y.K.Ş., M.D. ve M.Y. isimli şüpheliler belirlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Samsun, İzmir, İstanbul ve Kıbrıs'ta şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan planlı operasyonda Ç.Ş, F.B.Ş, Y.K.Ş. ve M.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere mahkeme kararı gereği el konuldu.

Şüpheliler Ç.Ş, F.B.Ş, Y.K.Ş, M.D. ve M.Y.'nin banka hesaplarına ve bir adet araç ile suç geliriyle alınan 1,5 milyon bitcoin sanal paraya el koyuldu. 5 zanlı ile fuhuş için pazarlanan ve mağdur sıfatında olan 41 kadın ve 3 travestinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.