Gazetec Faruk Aksoy'dan kulisleri hareketlendiren ''milliyetçi ittifak'' çıkışı!

Gazeteci Faruk Aksoy, 31 Mart Yerel Seçimlerine kısa bir süre kala "milliyetçi ittifak" vurgusuyla kulisleri hareketlendirdi.

Türkiye adım adım 31 Mart Yerel Seçimlerine yaklaşırken siyaset kulislerinde hareketlilik devam ediyor. Son olarak Gazeteci Faruk Aksoy'un 'Çok güçlü bir ihtimal' diyerek anlattığı öngörüsü bu kapsamda önemli bir yer tutuyor. Aksoy'un, seçim sonrası döneme ilişkin öngörüleri, özellikle milliyetçi ittifak üzerinde yoğunlaşıyor.

"MİLLİYETÇİ İTTİFAK OLABİLİR"

Habertürk canlı yayınında konuşan Aksoy, yaptığı açıklamada, "Benim bir öngörüm var. Bak seçim geçer, gene burada toplanırız, 1-1,5 yıl içinde Türkiye'de çok güçlü bir ihtimaldir, bir milliyetçi ittifak olabilir." dedi.

"TOPLADIĞINDA YÜZDE 25-30'A VURUYOR"

Partiler arasındaki potansiyel ittifakların da bu bağlamda öne çıktığını belirten Aksoy, ifadelerinde, MHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi gibi partilerin bir araya gelmesi durumunda %25-30'luk bir oy potansiyeli oluşturabileceklerini aktardı.

"Dünyadaki siyasi trend de buradaki hikaye milliyetçi bir cephe oluşuyor” diyen Aksoy, şunları söyledi: “Şimdi bunu söylediğin zaman hani MHP açısından sıkıntılı bir cümledir bu. Ama ben partili olmadığım için tahminlerimi söylerim."