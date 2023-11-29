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Gaziantep'te 1 milyon liralık kaçak telefon ele geçirildi

Gaziantep'te 1 milyon liralık kaçak telefon ele geçirildi
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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin şüpheli bir şahsın çantasında yaptığı aramada 1 milyon lira değerinde 57 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarıyla mücadeleye yönelik Şehitkâmil ilçesinde operasyon düzenledi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyonda şüpheli şahsın çantasında yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon lira olan 57 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Etiketler kaçak telefon gaziantep
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