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  3. 11 Ocak 2019 18:13

Gaziantep'te boya fabrikasında korkutan yangın

Gaziantep'te boya fabrikasında yangın çıktı. Yangında 2 işçi ağır yaralandı.

Gaziantep'te boya fabrikasında korkutan yangın
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Gaziantep'te boya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürmek için müdahale ettiği yangında 2 işçi ağır yaralandı.

Saat 16.30 sıralarında Sanayi Mahallesi'nde bulunan boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Boya bidonları da art arda patladı. Çalışanların kendilerini can havliyle dışarı attığı yangında 2 işçi alevlerin arasında kalarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, ağır yaralanan işçiler ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Fabrikaya sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kontrol altına almaya yönelik müdahalesini sürdürüyor.

DHA

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