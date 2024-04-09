Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'te seyir halindeki bir hafif ticari araç ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı.

Gaziantep- Nurdağı kara yolu 23'üncü kilometresinde, Ş.Y. yönetimindeki 03 ACY ... plakalı hafif ticari araç ile Ökkeş Kirik idaresindeki 27 NL ... plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Ökkeş K. (53) ve araçta bulunan Zeynep K. (50) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Ş.Y, Ökkeş A. , Nesrin A., İkra A. ve Oğuzhan A. ise ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.