Katar hava sahasını kapattı
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Katar, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması nedeniyle tedbir amaçlı hava sahasını geçici olarak kapattı.
Katar, ABD ve İngiltere'nin Katar'daki vatandaşlarına bulundukları yere sığınmaları konusunda uyarmasının ardından tedbir amaçlı hava sahasını geçici olarak kapattı. Hava sahasının kapatılması kararı, nükleer tesislerine yönelik saldırıların ardından İran’ın ABD'ye misilleme yapma tehdidini yinelemesi sonrası alındı.
İHA
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