Gaziantep'te mutlaka görülmesi gereken 7 yer

Gaziantep, tarihi ve kültürel güzellikleri bakımından ülkemizin önemli kentlerinden birisidir. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği şehir, farklı kültürlerin izlerini taşır.

Gezip görülecek çok sayıda yeri olan Gaziantep'te mutlaka görmeniz gereken 7 yeri sizler için derledik. İlk defa Gaziantep'e gidecek ya da burada tatil yapacaksanız ilk ziyaret yerlerinizi bu yazı ile belirleyebilirsiniz.

1.ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ:

Gaziantep'in tarihi hakkında çok fazla detay bulabileceğiniz bir müzedir. Dünyanın en büyük kültürel tesislerinden birisidir. Müzenin büyük kısmı mozaik eserlerden oluşuyor. En çok ilgi gören eser ise Çingene Kızı, isimli eserdir. Müzede mozaiklerin dışında Roma çeşmeleri, heykeller ve lahitleri de yakından inceleyebilirsiniz.

2.GAZİANTEP KALESİ:

Kentin sembollerinden birisi olan Gaziantep Kalesi'nin günümüzden 6 bin yıl önce inşa edildiği düşünülüyor. Kale, 12 adet kuleye sahiptir. Ne zaman ve ne amaçla inşa edildiği bilinmediğinden hakkında türlü hikayeler bulunur. Kalenin hemen bitişiğinde ise Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi bulunuyor.

3.GAZİANTEP BOTANİK BAHÇESİ:

2009 yılında kurulan Gaziantep Botanik Bahçesi kentin kalabalık gürültüsünden uzaklaşmak için ideal bir yer. Farklı çok sayıda bitki ve çiçeği bu bahçede görebilir, haklarında bilgi alabilirsiniz.

4.DÜLÜK ANTİK KENTİ:

Şehrin 10 kilometre kadar uzağında bulunan antik kent, çok eski uygarlıklara ev sahipliği yapmış. Dülük Köyü sınırı içinde bulunan yerleşim alanı Antik Kent ve Kutsal Alan olmak üzere iki bölüme ayrılıyor. Yakın dönemlerde yapılan kazılarda yeni yapılara ulaşılmıştır. Kutsal Alan'da en fazla ilgi gören yer Dülük Mitras Tapınağı'dır.

5.GAZİANTEP GEZEGEN VE BİLİM MERKEZİ:

2010 yılında hizmete girmiş olan merkez, büyük küçük herkesin gezegenler hakkında bilgilendirilmesini amaçlıyor. Düzenli olarak yapılan film gösterileri, belirli dönemlerdeki bilimsel araştırmalar ve çalışmalar uzay ve bilime ilgi duyanların beğenisini kazanıyor.

6.GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ:

Özellikle çocuklar ile Gaziantep gezisi yapmak isteyenlerin mutlaka uğraması gereken yerlerden bir tanesi. Tesiste 8 farklı maymun türünün yaşadığı maymun evi, 21 tanklı akvaryum bulunuyor.

7.RUMKALE:

Antik dönemlerde “Şitamrat” ismi ile anılan kale, Nizip ilçesi sınırları içinde bulunuyor. Kayaların yoltulması ile elde edilen kale, Gaziantep'te mutlaka görülmesi gereken güzellikler arasında yer alıyor.

Sizler için seçmiş olduğumuz Gaziantep güzelliklerinden çok daha fazlasını görmek için mutlaka kenti ziyaret etmeniz gerekir.

Gaziantep gezinizi planlamadan önce hangi mevsimde olursanız olun mutlaka tahmini hava durumuna göz atmanızı tavsiye ederiz. Gaziantep tahmini hava durumu incelemesinden sonra tatilinizi planlayarak daha verimli bir tatil geçirebilirsiniz.