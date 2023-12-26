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Gazze Şeridi’nde insani kriz: Milyonlarca insan aç

Gazze Şeridi’nde insani kriz: Milyonlarca insan aç
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Gazze Şeridi’nde devam eden insani krize dikkat çeken Dünya Gıda Programı (WFP) Filistin Direktörü Samer AbdelJaber, "Gazze'de milyonlarca insan aç” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, Dünya Gıda Programı (WFP) Filistin Direktörü Samer AbdelJaber, bölgedeki insani krize dikkat çekti.

AbdelJaber, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen ve Refah kentine gelen Filistinliler için “gidecekleri başka yerin ve yiyecekleri hiçbir şeyi olmadığını” belirterek, Filistinlilerin buldukları her yere çadır kurarak hayatlarını devam ettirmeye çalıştığını açıkladı.

WFP’nin bölgede gıda dağıtımına devam ettiğini ifade eden AbdelJaber, dağıtılan gıdanın yeterli olmadığını vurgulayarak, “Gazze'de milyonlarca insan aç” dedi.

Etiketler gazze gazze şeridi insani kriz
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