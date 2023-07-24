Gelecek Partisi'nden Kılıçdaroğlu-Özdağ protokolüne tepki

Gelecek Partisi, Twitter hesabından Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalandığı ortaya çıkan protokolle ilgili açıklama yaptı.

Gelecek Partisi, Twitter hesabından paylaştığı yazılı açıklamayla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında iki seçim arasında imzalandığı ortaya çıkan protokole, "Bilgimiz ve onayımız dışında kişiler arasında mahfuz tutulan herhangi bir protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Açıklamada, Ümit Özdağ'ın protokolü açıklamasının ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu arayarak görüşlerini aktardığı da belirtildi.

Söz konusu tartışmaların, iktidarın üst üste yaptığı zamların tartışılmasını engellediği belirtilen açıklamada "Herkesin odaklanması gereken ana gündem maddesi yarın gerçekleşecek TBMM olağanüstü toplantısı olmalı" ifadeleri kullanıldı.